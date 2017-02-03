В Москву возвращаются морозы: в выходные столбики термометров опустятся до –20°C

Температура будет значительно ниже нормы — на 7–10°C. В среду и четверг Москва попадёт в морозное дно.

После солнечной и относительно тёплой пятницы в Москве начнутся по-настоящему морозные дни, рассказал Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В субботу с приближением атмосферного фронта в столице станет пасмурно, в дневные часы начнётся небольшой снег, температура будет ниже нормы. Ночью от –15 до –20°C, днём — не выше –8…–13°C Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос" .

— В воскресенье Москва окажется практически в сердце высотного циклона, поэтому будет облачно, временами снег, ветер восточный, северо-восточный — а это первый признак грядущего похолодания. Ночью –9...–14°C, днём –7...–12°C, — сказал Тишковец.

С понедельника морозы будут усиливаться, в регион придёт порывистый ветер.

— В понедельник в тыл циклона с севера устремятся первые порции полярного воздуха, они будут сопровождаться скоротечными зарядами снега и порывистым ветром. Температура начнёт понижаться: ночью –12...–17°C, днём — не выше –11...–16°C. По сути со вторника и до конца недели инициатива будет за скандинавским антициклоном. Северо-восточные ветры этого борического максимума обеспечат ультраполярное вторжение холода. Температура окажется на 7–10 градусов ниже нормы, — отметил Тишковец.

Морозного дна погода в Москве достигнет в середине недели.

— В среду и четверг будет морозное дно: ночью –20...–25°C, местами до –27°C, днём –15...–20°C. К выходным ситуация будет выправляться в сторону потепления, но всё равно температура будет оставаться значительно ниже климатической нормы, — рассказал Тишковец.