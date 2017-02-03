На девушку, прикуривавшую от свечи в храме, возбудили уголовное дело

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На девушку, прикуривавшую от свечи в храме, возбудили уголовное дело

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Сотрудники СКР возбудили уголовное дело на 21-летнюю жительницу Белгорода, которая выложила на своей страничке в соцсети фотографию, где она прикуривает от свечи в храме.

<p>Фото: flickr.com/ Real Distan </p>

— Дело в отношении 21-летней девушки возбуждено по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — сообщили в пресс-службе СК по Белгородской области.

Стоит отметить, что девушке грозит около года лишения свободы. Публикация со снимком была сделана в мае 2016 года.

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