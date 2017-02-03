Трамп отреагировал на нападение на патруль у Лувра призывом к США быть умнее

По мнению президента США Дональда Трампа, нападение совершил радикальный исламист.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нападение на патруль у музея Лувр в Париже.

— Ещё один радикальный исламист только что напал на музей Лувр в Париже. Туристы были заперты. Франция снова на краю. Америка, будь умной, — написал президент США.

Напомним, сегодня днём неизвестный атаковал военный патруль у Лувра, ранив одного солдата. Нападение произошло, когда военные попытались проверить его вещи у входа в торговый центр "Карузель". Злоумышленник размахивал ножом. По нему открыли огонь, он получил тяжёлое пулевое ранение. Задержан второй подозреваемый.

Отметим, что в МВД Франции атаку склонны расценивать как теракт.