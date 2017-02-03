Трамп отреагировал на нападение на патруль у Лувра призывом к США быть умнее

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нападение на патруль у музея Лувр в Париже.
— Ещё один радикальный исламист только что напал на музей Лувр в Париже. Туристы были заперты. Франция снова на краю. Америка, будь умной, — написал президент США.
Напомним, сегодня днём неизвестный атаковал военный патруль у Лувра, ранив одного солдата. Нападение произошло, когда военные попытались проверить его вещи у входа в торговый центр "Карузель". Злоумышленник размахивал ножом. По нему открыли огонь, он получил тяжёлое пулевое ранение. Задержан второй подозреваемый.
Отметим, что в МВД Франции атаку склонны расценивать как теракт.
A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.
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