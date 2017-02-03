Охранника, чьи служебные собаки загрызли пенсионерку, не стали увольнять из ЧОПа

Сотрудник охранного предприятия, задержанный после нападения стаи собак на 80-летнюю москвичку, не был уволен в результате трагедии. Об этом стало известного на заседании Басманного суда, который сегодня выберет меру пресечения для охранника.

Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По версии следствия, он не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия, когда выпускал собак из вольера.

Напомним, вечером 2 февраля у здания Министерства спорта в Москве было обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения. Личность погибшей после нападения немецких овчарок на территории Минспорта установлена. Ею оказалась Валерия Вац — жена советского диктора и киноактёра Кирилла Ваца.