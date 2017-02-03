Мэра Рима допрашивали на протяжении восьми часов по делу о превышении полномочий

Вирджиния Раджи была вызвана на допрос городской прокуратурой в рамках расследования дела, связанного с одним из её доверенных лиц.

Мэр Рима Вирджиния Раджи в общей сложности находилась на допросе около восьми часов. В ходе этого допроса прокурор задавал ей множество вопросов в связи с превышением ею полномочий и лжесвидетельствованием. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Итальянская прокуратура на протяжении 8 часов допрашивала мэра Рима Вирджинию Раджи по делу о превышении ею полномочий и лжесвидетельствовании.

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Как объяснила сама Раджи, вызов на допрос был связан с назначением Ренато Марры главой департамента туризма, который сразу же был снят с этой должности после разгоревшегося скандала.

Известно, что Ренато Марра является братом арестованного по подозрению в коррупции Раффаэле Марры, который был правой рукой Вирджинии Раджи после её избрания на пост мэра Рима.