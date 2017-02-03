Суд арестовал москвичку, нанявшую киллера для убийства матери

Пресненский суд Москвы постановил арестовать Веру Мишкаруднову, которая наняла киллера для убийства матери. Ее заключат под стражу до 2 апреля.

Стоит отметить, что мать москвички просила суд поместить дочь под домашний арест, чтобы та смогла видеться со своим девятилетним ребенком.

- Ваша честь хотела бы просить оставить дочь под домашним арестом, чтобы она жила вместе со своей дочерью. Она сделала глупость. У меня претензий к ней нет, - заявила мать москвички.

Сама Вера Мишкаруднова извинилась перед матерью и попросила судью позволить ей находиться с ребенком. Однако в Пресненском суде остались непреклонны и приговорили москвичку к двум месяцам в СИЗО.

По данным Лайфа, москвичка заказала мать наёмному убийце, чтобы завладеть двушкой на окраине столице. Стоимость квартиры — менее семи млн рублей.