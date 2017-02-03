Суд арестовал москвичку, нанявшую киллера для убийства матери

Читайте также

Суд арестовал москвичку, нанявшую киллера для убийства матери

38

Пресненский суд Москвы постановил арестовать Веру Мишкаруднову, которая наняла киллера для убийства матери. Ее заключат под стражу до 2 апреля.

Стоит отметить, что мать москвички просила суд поместить дочь под домашний арест, чтобы та смогла видеться со своим девятилетним ребенком.

- Ваша честь хотела бы просить оставить дочь под домашним арестом, чтобы она жила вместе со своей дочерью. Она сделала глупость. У меня претензий к ней нет, - заявила мать москвички.

Сама Вера Мишкаруднова извинилась перед матерью и попросила судью позволить ей находиться с ребенком. Однако в Пресненском суде остались непреклонны и приговорили москвичку к двум месяцам в СИЗО.

По данным Лайфа, москвичка заказала мать наёмному убийце, чтобы завладеть двушкой на окраине столице. Стоимость квартиры — менее семи млн рублей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!