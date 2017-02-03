Очевидцы сообщили о мужчине с автоматом у московской больницы

Очевидцы сообщили о мужчине с автоматом, который гуляет по территории Московской городской клинической больницы им. Буянова. На месте находятся сотрудники полиции и пытаются задержать вооружённого мужчину.

По предварительным данным, подозреваемым оказался пациент, которого направили в больницу на прием к нейрохирургу. Когда мужчина забирал вещи из гардероба, то достал заодно и автомат. Как сообщили Лайфу, подозреваемый просто показал присутствующим оружие и убрал его.

Однако сотрудники больницы все-таки решили вызвать на место происшествия полицейских.