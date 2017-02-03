Белоруссия хочет ввести более длительный безвизовый режим для иностранцев

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Белоруссия хочет ввести более длительный безвизовый режим для иностранцев

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Срок пребывания иностранцев на территории Белоруссии может быть увеличен. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент республики Александр Лукашенко.

На данный момент граждане 80 стран могут пребывать на белорусской территории без оформления визы в течение пяти дней. По мнению Лукашенко, этого срока достаточно, чтобы деловые люди провели соответствующие переговоры, а туристы ознакомились с некоторыми достопримечательностями Белоруссии. Однако Минск готов увеличить безвизовый период, чтобы привлечь дополнительных туристов на территорию республики.

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