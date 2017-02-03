Установлена личность пациента с автоматом, разгуливавшего по московской больнице

Мужчиной с автоматом, который напугал пациентов и персонал Городской клинической больницы им. Буянова, оказался 47-летний столичный предприниматель Андрей Л.

Вооружённый автоматом 47-летний бизнесмен напугал пациентов и персонал московской больницы.

Как стало известно Лайфу, 47-летний бизнесмен пришёл на приём к нейрохирургу. Когда он забирал вещи из гардероба, то достал автомат. Несмотря на то что предприниматель просто показал оружие, сотрудники больницы вызвали на место полицейских.

Отметим, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов хулигана на месте уже не обнаружили.