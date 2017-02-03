Глава разведки Нидерландов обвинил Россию в хакерских атаках

Россия, по мнению руководителя ведомства, пыталась получить доступ к секретным правительственным документам.

Директор службы Общей разведки и безопасности Нидерландов Роб Бертоле заявил, что Россия причастна к хакерским атакам на нидерландское правительство, сообщает агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что спецслужбы Нидерландов отметили сотни кибератак на сайты правительства страны и местных компаний. По мнению Бертоле, так Россия пытается получить "секретные правительственные документы".

Глава разведки уточнил, что говорит о второй половине 2016 года: сайты атаковали из России, Китая и Ирана.

Напомним, ранее в хакерских атаках Россию обвиняла администрация бывшего президента США Барака Обамы. В Вашингтоне утверждали, что Россия пыталась таким образом повлиять на президентские выборы. В Москве, в свою очередь, бездоказательные обвинения называли абсурдными.