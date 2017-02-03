Охранника ЧОПа, чьи собаки загрызли пенсионерку, освободили из-под стражи

Сотрудника ЧОПа, задержанного после нападения стаи собак на 80-летнюю вдову советского диктора и киноактёра Кирилла Ваца у здания Минспорта в столице, отпустили из-под стражи. Ранее ему вменялось причинение смерти по неосторожности, так как выпущенные им псы насмерть загрызли пенсионерку.

Охранника ЧОПа, чьи собаки загрызли вдову советского диктора и киноактёра Кирилла Ваца у здания Минспорта, освободили из-под стражи

Фото: flickr.com/Huseyin Yilmaz

Вечером 2 февраля у здания Министерства спорта в Москве было обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения. В рамках расследования был задержан сотрудник ЧОПа, в чьём распоряжении находились животные.