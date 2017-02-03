Лукашенко о Донбассе: Президент несёт ответственность за конфликт в своей стране

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Лукашенко о Донбассе: Президент несёт ответственность за конфликт в своей стране

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обострение ситуации в ЛДНР.

Как отметил Лукашенко, ответственность за конфликт в стране всегда лежит на плечах президента этой страны.

Ответственность, прежде всего, ложится на президента той страны, на территории которой идёт война.

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президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: © РИА Новости/Андрей Покумейко

Он отметил, что, как бы ни складывалась ситуация в стране, в любом случае граждане этой страны в первую очередь будут обвинять президента только потому, что он главный.

Напомним, что ситуация в Донбассе за последние дни накалилась до предела. Украинские силовики ведут ежедневные обстрелы жилых районов из артиллерийских установок. Следите за нашей текстовой трансляцией и узнавайте первыми о текущей ситуации в Донбассе.

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