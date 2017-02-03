Личность найденной погибшей под Москвой подтвердилась: это Наталья Меламед

По данным источников Лайфа, подтверждена личность погибшей женщины, найденной в лесопарке в Московской области. Ей оказалась 23-летняя пропавшая ранее москвичка Наталья Меламед. Правоохранителям не удалось при визуальном осмотре найти признаков насильственной смерти. Что стало причиной гибели молодой девушки, теперь будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Подтверждена гибель 23-летней москвички Натальи Меламед

Напомним, Наталья Меламед ушла из дома на улице Митинской неделю назад в неизвестном направлении. С тех пор о ней никто ничего слышал. Безутешные родные и сотрудники полиции в течение недели занимались кропотливыми поисками Натальи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".