Один из министров Ингушетии задержан по подозрению в хищении на 54 млн рублей

Правоохранительные органы сообщили о задержании крупного республиканского чиновника в Ингушетии и гендиректора подрядной организации. По данным оперативников, министр и предприниматель вошли в преступный сговор, ущерб государству от которого составил 54 миллиона рублей. Бизнесмен осуществлял строительство школы в республике, однако работы выполнил не в полном объёме. В частности, не был обустроен блок школы стоимостью в 11 миллионов рублей, где дети должны были заняться трудовым обучением. Чиновник же, считают правоохранители, подписал акт приёма выполненных работ, хотя знал, что работы не были выполнены.

Глава одного из министерств Ингушетии задержан по подозрению в хищении 54 млн рублей, выделенных на строительство школы

Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов