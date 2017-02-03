Пропавшая Наталья Меламед могла замёрзнуть насмерть

Источники Лайфа в правоохранительных органах назвали предварительную причину гибели москвички Натальи Меламед, которую сегодня нашли в лесопарке в Московской области. Девушка могла замёрзнуть насмерть.

Гражданский журналист через приложение LifeCorr прислал видео с места обнаружения тела девушки. Как видно на кадрах, Наталья Меламед практически полностью скрыта под толщей снега.

Напомним, Наталья Меламед ушла из дома на улице Митинской неделю назад в неизвестном направлении. Стоит отметить, что накануне полицейские нашли чёрную норковую шубу, которая принадлежала девушке. Кроме того, правоохранители установили, что москвичка перед исчезновением поругалась со своими близкими.