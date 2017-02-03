В ОКР объяснили отказ от Bosco и выбор другого поставщика одежды для сборной

Накануне глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что одевать российских олимпийцев теперь будет бренд ZA Sport.

Отказ от сотрудничества с компанией Bosco, которая была поставщиком одежды олимпийской сборной России, обусловлен тем, что другая компания предложила лучшие условия, объяснил Лайфу глава пресс-службы Олимпийского комитета Константин Выборнов.

Не очень понятно, что породило бурю эмоций у всех. Довольно долго был выбор дальнейшего партнёра, включая Bosco. Участвовало порядка 10 компаний, изначально все знали, что кто предложит лучшие условия под всевозможные гарантии, того и выберем, глава пресс-службы ОКР Константин Выборнов.

Он также подчеркнул, что договор пока не подписан и до подписания никаких деталей раскрывать в ОКР не планируют.

Bosco одевала сборную с 2002 года. Теперь на смену компании придёт бренд, созданный российским дизайнером Анастасией Задориной.