В ОКР объяснили отказ от Bosco и выбор другого поставщика одежды для сборной

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В ОКР объяснили отказ от Bosco и выбор другого поставщика одежды для сборной

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Накануне глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что одевать российских олимпийцев теперь будет бренд ZA Sport.

Отказ от сотрудничества с компанией Bosco, которая была поставщиком одежды олимпийской сборной России, обусловлен тем, что другая компания предложила лучшие условия, объяснил Лайфу глава пресс-службы Олимпийского комитета Константин Выборнов.

Не очень понятно, что породило бурю эмоций у всех. Довольно долго был выбор дальнейшего партнёра, включая Bosco. Участвовало порядка 10 компаний, изначально все знали, что кто предложит лучшие условия под всевозможные гарантии, того и выберем,

— 

глава пресс-службы ОКР Константин Выборнов.

Он также подчеркнул, что договор пока не подписан и до подписания никаких деталей раскрывать в ОКР не планируют.

Bosco одевала сборную с 2002 года. Теперь на смену компании придёт бренд, созданный российским дизайнером Анастасией Задориной.

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