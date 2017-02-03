В РПЦ назвали православный мессенджер "Правжизнь" естественным движением

Читайте также

В РПЦ назвали православный мессенджер "Правжизнь" естественным движением

490

Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев

Новая социальная сеть вышла под лозунгом "Православные, объединяйтесь!" и позволяет в том числе просить молитвенной помощи и поддержки.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил Лайфу, что не видит ничего плохого в социальной сети "Правжизнь".

"Правжизнь" — это нормальное развитие социальных сетей в религиозном сегменте,

— 

Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла.

— Это правильное, естественное движение. Люди развивают, используют возможности, которые существуют. В идее не вижу ничего плохого, как она будет реализована — посмотрим, — отметил Волков.

<p>Скриншот © L!FE</p>

По словам разработчиков приложения, социальная сеть позволяет узнавать новости приходов и храмов, просить и оказывать услуги и многое другое.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!