В РПЦ назвали православный мессенджер "Правжизнь" естественным движением

Новая социальная сеть вышла под лозунгом "Православные, объединяйтесь!" и позволяет в том числе просить молитвенной помощи и поддержки.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил Лайфу, что не видит ничего плохого в социальной сети "Правжизнь".

"Правжизнь" — это нормальное развитие социальных сетей в религиозном сегменте, Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла.

— Это правильное, естественное движение. Люди развивают, используют возможности, которые существуют. В идее не вижу ничего плохого, как она будет реализована — посмотрим, — отметил Волков.

По словам разработчиков приложения, социальная сеть позволяет узнавать новости приходов и храмов, просить и оказывать услуги и многое другое.