Трамп оказался фигурантом 52 судебных исков с момента инаугурации

Похоже, президент США Дональд Трамп претендует на рекорд не только по числу гостей, посетивших его инаугурацию, но и на "первенство" совершенно иного рода. По данным телекомпании NBC, за две недели своего президентства республиканец был упомянут в более полусотни судебных исках, возбуждённых в 17 штатах Америки.

Наиболее распространённой причиной жалоб на правительство Трампа стал нашумевший закон об ограничении миграции. За отмену документа борются жители штатов Нью-Йорк, Вашингтон, Миннесота, Массачусетс и Вирджиния. В каждом из этих исков утверждается, что указы Трампа нарушают право на религиозную свободу, передаёт NBC.

В то же время издание отмечает, что Барак Обама в первые две недели своего президентства был упомянут в качестве ответчика всего в трёх судебных исках, а Джордж Буш — младший за тот же срок упоминался в исках дважды.

Напомним, указ президента США об ужесточении миграционной политики предполагает, в частности, 30-дневную приостановку выдачи виз гражданам семи стран, которые представляют собой, по выражению самого Трампа, "повышенную опасность" и приостановку программы по приёму беженцев.