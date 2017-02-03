МВД начало проверку трансвестита из Красноярска, воспитывающего троих детей

МВД Красноярского края проверит Алексея Е., который называет себя Дариной. Он воспитывает троих детей. Обращение в правоохранительные органы написал питерский активист Тимур Булатов.

По мнению активиста, трансвестит не может воспитать детей должным образом. Булатов отмечает, что Алексей-Дарина также пропагандирует гомосексуализм.

Как активист рассказывал Лайфу, всё это пагубно влияет на детскую психику и развитие. Дарина с женой воспитывают троих детей. Дарина кардинально сменила образ несколько лет назад. Сейчас жительница Красноярска собирается нанять адвоката и отстаивать свою честь.