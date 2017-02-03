Лайф публикует полный текст разговора главы НАТО с пранкерами

Лайф публикует полную расшифровку телефонного разговора генсека НАТО Йенса Столтенберга с пранкерами Лексусом и Вованом, которые вели переговоры под видом президента Украины Петра Порошенко. Пранкеры обсудили со Столтенбергом возможность вступления Украины в НАТО, возвращения военной базы альянса в Киргизию и предложения для России присоединиться к военному блоку.

Лайф опубликовал полный текст разговора пранкеров под видом Петра Порошенко с генсеком НАТО

Йенс Столтенберг: Здравствуйте, это Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Пранкеры: Здравствуйте, господин секретарь. Очень рад вас слышать.

Й.С.: Мне очень приятно с вами говорить, господин президент, потому что политический диалог очень важен для НАТО.

П.: Наши американские партнёры сообщили мне, что наша страна может получить членство в НАТО уже в течение двух лет. Правда ли это?

Й.С.: Я думаю, что это просто недоразумение. Украина много раз говорила, что сейчас основное внимание она уделяет реформам. И Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам для своего членства в НАТО, достичь определённого уровня, выполнить все реформы для того, чтобы подать заявку на вступление в НАТО. До сих пор этого не было сделано.

П.: То есть мы сейчас вообще не готовы стать членами альянса?

Й.С.: Не сейчас, конечно. Было принято решение на бухарестском заседании в верхах в 2008 году, что Украина станет в будущем членом НАТО. Но Украина и НАТО имеют общее понимание, что Украине надо пройти целый ряд реформ. Надо реализовать эти реформы, особенно когда мы говорим о секторе безопасности, о коррупции, об улучшении судебной системы. И только тогда Украина сможет подать заявку, чтобы стать членом НАТО. Для этого нужно много лет ещё. Кроме этого, все члены альянса — все 28 стран — должны согласиться на это, мы должны достичь консенсуса. И я не вижу, что это возможно в ближайшем будущем.

П.: То есть вы сейчас считаете, что наши министерства, чиновники работают недостаточно для того, чтобы победить коррупцию?

Й.С.: Они делают много, но их действий недостаточно, они и дальше должны развиваться по пути улучшения реформ по борьбе с коррупцией. НАТО поддерживает Украину в этом вопросе, предоставляя им сильную политическую поддержку, а также практическую поддержку. Всё то, что нужно, чтобы реализовать реформы по борьбе с коррупцией.

П.: Давайте укреплять сотрудничество, в том числе на территории СНГ. Хочу вам сообщить, что мы недавно общались с властями Киргизии в Средней Азии. В городе Манасе несколько лет назад существовала военная база США. И также мы можем пообщаться с властями Киргизии, чтобы предложить им рассмотреть вариант предоставления силам НАТО данной военной базы.

Й.С.: Я внимательно выслушал, то что вы сказали — что Киргизия раньше имела базу для военных сил США в Манасе. И вопрос у меня такой: рассмотрела бы Киргизия возможность присутствия западных военных сил в будущем на территории Киргизии для возможного сотрудничества в борьбе?

П.: Мы поговорим с ними об этом, и, я думаю, есть большая вероятность, что они будут не против.

Й.С.: Спасибо. Это очень интересно, мы благодарны за это. Я подниму этот вопрос со странами — членами НАТО, а также проинформирую Соединённые Штаты.

П.: Единственное, что нас пугает, — РФ может как всегда вмешаться в наше сотрудничество.

Й.С.: Меня тоже беспокоят реакция России, возможное давление со стороны России, возможное вмешательство в дела вашей страны. Конечно, наш диалог и все другие контакты будут держаться в секрете.

П.: Это замечательно. Но самая главная проблема у нас — это Россия. Помню, даже было предложение принять Россию в НАТО, и, мне кажется, на этом все конфликты между Россией и НАТО закончатся, это докажет, что НАТО не против России. Вы генсекретарь НАТО, всё-таки вопрос принятия России в НАТО, он рассматривается?

Й.С.: Это сейчас не стоит на повестке дня. И опять я благодарен вам за ваш телефонный звонок, было очень полезно поговорить с вами. Я попрошу своего спецпредставителя связаться с вашим Генштабом. Спасибо.