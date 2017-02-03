Носки импортные, трусы свои: Лукашенко рассказал про свою одежду

Президент Белоруссии рассмешил журналистов, когда завёл разговор про нижнее бельё.

Александр Лукашенко в разговоре с журналистами рассказал про то, какую одежду он носит. Так, например, он упомянул костюм от Brioni, который заказывал в своё первый президентский срок.

Кроме того, он отметил, что носит ботинки исключительно от белорусского бренда Marko и очень ими доволен. Не оставил президент без внимания и свой красный галстук, отметив, что президент США Дональд Трамп также предпочитает красный цвет.

— Трамп носит красный галстук. Красные галстуки сейчас в моде. Но посмотрите на мои прежние пресс-конференции. Когда я сегодня надевал красный галстук, думаю: "Ну не скажут, что под Трампа подстраиваюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красном галстуке", президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: © РИА Новости / Николай Петров

Как утверждает Лукашенко, после того как он узнал цену на костюм от Brioni, он принял решение, что теперь все смокинги будет заказывать лишь у белорусских производителей.

Рубашка импортная, но умеют шить. Галстук тоже импортный. Ботинки у президента белорусские, от Marko. Носки, не видно, чёрные. Импортные, наверно. Трусы свои, президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: © РИА Новости/Максим Гучек