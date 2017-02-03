Родственники пациентки, над которой надругался врач, подтвердили факт насилия

Близкие 43-летней Татьяны Ч. заявили, что анестезиолог-реаниматолог действительно надругался над их родственницей, которая находилась в отделении реанимации в беспомощном состоянии. Они также опровергли факт отказа от этого заявления.

По словам сестры Татьяны Ч., написанное заявление о сексуальном домогательстве со стороны врача до сих пор находится в полиции.

— Моя сестра написала заявление на врача, и она не отказывается от него. Следствие разбирается в данной ситуации, — прокомментировала Лайфу сестра Татьяны Ч., над которой надругался врач.

Ранее в подмосковном Минздраве заявили, что факта насилия над 43-летней пациенткой не было. Более того, в министерстве отметили, что она выдумала эту историю после конфликта с врачом.