Президент Украины заявил, что в недавнем обострении ситуации в Донбассе виновата Москва.

То, что президент Украины Пётр Порошенко возложил на Россию ответственность за обострение в Донбассе и обстрелы Авдеевки, говорит о том, что так Киев пытается выбить финансирование у Запада, заявил Лайфу член комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин.

У Киева просто кончились деньги. Он хочет добиться двух вещей: собрать деньги с Европы и втянуть в свою преступную политику новую администрацию США, член комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин.

При этом он добавил, что властям Киева, на которых в реальности и лежит вина за обстрелы мирных жителей в Донбассе, нет оправданий.

— Обстрел массированных площадей жилых кварталов — геноцид. Назвать это как-то ещё, оправдать это — невозможно, — подчеркнул парламентарий.

Саблин также заметил, что заявления Киева, направленные на создание образа внешнего врага, разнообразием не отличаются.

— Мировое сообщество должно уже делать соответствующие выводы. Эти заявления не просто надоедают, а вызывают отторжение, — заключил депутат.

Ранее на странице Порошенко в "Фейсбуке" появилось заявление, в котором он возлагает на Россию вину за обострение ситуации в Донбассе.