В Австралии несколько тысяч медуз выбросило на берег

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В Австралии несколько тысяч медуз выбросило на берег

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В австралийском штате Квинсленд на берег выбросило тысячи медуз, из-за чего создалось впечатление, что пляж городка Десепшн Бэй превратился в огромный мягкий ковёр.

В Австралии несколько тысяч медуз выбросило волнами на берег. В результате случившегося песчаный пляж практически полностью оказался заполнен ядовитыми существами

Фото: Twitter

— Я стала делать фотографии, когда издалека заметила необычный цвет на пляже. Когда мы подошли ближе, мы поняли, что это медузы. Это было как пузырчатая пленка по всему пляжу, — рассказала местная жительница Шарлотта Лоусан.

По мнению учёных, массовый выброс медуз на берег был спровоцирован тёплыми водами и сильным ветром.

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