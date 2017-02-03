Видео жестокого обращения с собакой в кинологическом центре возмутило соцсети

Пользователи Сети возмущены работой одного из специалистов в кинологическом центре в Санкт-Петербурге. На видео молодой человек по имени Эдуард тренирует собаку и обучает её простейшим командам. Однако когда собака не слушается, мужчина сильно дергает её за морду из стороны в сторону, из-за чего собака громко скулит. Как видно, на собаке строгий ошейник, поэтому таскания за поводок приносят ей сильную боль.

В кинологическом центре Лайфу рассказали, что данный сотрудник уже уволен. В комментариях к видеозаписи пользователи Сети отмечают, что на данный кинологический центр всегда было много жалоб.