СМИ: Дэвид Кэмерон сделал селфи с Шварценеггером, сказав фразу I'll be back

Американский актёр Арнольд Шварцнеггер сфотографировался с бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном, отметив, что тот стал для него очень хорошим другом.

Я здесь с губернатором, он проделал хорошую работу. I'll be back. экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Нужно заметить, что Арни был очень удивлён услышать от Кэмерона эти слова.

— Ого, ничего себе! — восхитился Шварцнеггер.

Экс-премьер Великобритании встретился с актёром в ходе своего визита в США, в рамках которого у него запланирована лекция в университете Тринити в Сан-Антонио.

Напомним, что ранее голливудский актёр и звезда фильмов про Терминатора предложил американскому президенту Дональду Трампу работу.