СМИ: Дэвид Кэмерон сделал селфи с Шварценеггером, сказав фразу I'll be back

Читайте также

СМИ: Дэвид Кэмерон сделал селфи с Шварценеггером, сказав фразу I'll be back

208

Американский актёр Арнольд Шварцнеггер сфотографировался с бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном, отметив, что тот стал для него очень хорошим другом.

Я здесь с губернатором, он проделал хорошую работу. I'll be back.

— 

экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Нужно заметить, что Арни был очень удивлён услышать от Кэмерона эти слова.

<p>Фото: Соцсети</p>

— Ого, ничего себе! — восхитился Шварцнеггер.

Экс-премьер Великобритании встретился с актёром в ходе своего визита в США, в рамках которого у него запланирована лекция в университете Тринити в Сан-Антонио.

Напомним, что ранее голливудский актёр и звезда фильмов про Терминатора предложил американскому президенту Дональду Трампу работу.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!