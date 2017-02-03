СМИ: Дэвид Кэмерон сделал селфи с Шварценеггером, сказав фразу I'll be back

Американский актёр Арнольд Шварцнеггер сфотографировался с бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном, отметив, что тот стал для него очень хорошим другом.
Я здесь с губернатором, он проделал хорошую работу. I'll be back.
экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Нужно заметить, что Арни был очень удивлён услышать от Кэмерона эти слова.
— Ого, ничего себе! — восхитился Шварцнеггер.
Экс-премьер Великобритании встретился с актёром в ходе своего визита в США, в рамках которого у него запланирована лекция в университете Тринити в Сан-Антонио.
Напомним, что ранее голливудский актёр и звезда фильмов про Терминатора предложил американскому президенту Дональду Трампу работу.
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