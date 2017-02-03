Ангар с боеприпасами загорелся в Москве

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Ангар с боеприпасами загорелся в Москве

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МЧС проверяет информацию о возгорании ангара с боеприпасами на севере столицы. По предварительным данным, пожар разгорелся в помещении на Новопетровском проезде, где находятся боеприпасы. На место выехали наряды полиции и МЧС.

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