Ангар с боеприпасами загорелся в Москве

МЧС проверяет информацию о возгорании ангара с боеприпасами на севере столицы. По предварительным данным, пожар разгорелся в помещении на Новопетровском проезде, где находятся боеприпасы. На место выехали наряды полиции и МЧС.
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