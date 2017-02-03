Посольство России в Дамаске попало под миномётный обстрел

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Посольство России в Дамаске попало под миномётный обстрел

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© REUTERS/ SANA/Handout via Reuters

За последние двое суток посольство России в Дамаске дважды подвергалось миномётному обстрелу. Об этом сообщает российский МИД. Прицельный огонь вёлся из района Джобар, в котором хозяйничают террористы, отмечают в ведомстве.

Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесён материальный ущерб,

сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве категорически осуждают террористические атаки против российского дипломатического представительства в Сирии и призывают к этому всех международных партнёров. По мнению российских дипломатов, обстреливая здание посольства, боевики ставят целью сорвать режим прекращения боевых действий и пустить под откос усилия, приложенные для налаживания политического процесса по урегулированию в регионе.

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