Рабочий погиб на стройке нового стадиона к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Читайте также

Рабочий погиб на стройке нового стадиона к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

196

На "Ростов-Арене" на подсобного работника упал металлический настил. 20-летний строитель оказался задавлен большим металлическим пластом.

Во время строительства нового стадиона к ЧМ-2018 "Ростов-Арена" погиб подсобный рабочий. Мужчине было всего 20 лет, его звали Ахмад. По словам коллег погибшего, работник два часа лежал на асфальте без сознания до приезда скорой

После случившегося пострадавший был доставлен врачами скорой помощи в больницу, однако на следующее утро он скончался.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!