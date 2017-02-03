Рабочий погиб на стройке нового стадиона к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

На "Ростов-Арене" на подсобного работника упал металлический настил. 20-летний строитель оказался задавлен большим металлическим пластом.
Во время строительства нового стадиона к ЧМ-2018 "Ростов-Арена" погиб подсобный рабочий. Мужчине было всего 20 лет, его звали Ахмад. По словам коллег погибшего, работник два часа лежал на асфальте без сознания до приезда скорой
После случившегося пострадавший был доставлен врачами скорой помощи в больницу, однако на следующее утро он скончался.
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