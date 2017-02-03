Рабочий погиб на стройке нового стадиона к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Во время строительства нового стадиона к ЧМ-2018 "Ростов-Арена" погиб подсобный рабочий. Мужчине было всего 20 лет, его звали Ахмад. По словам коллег погибшего, работник два часа лежал на асфальте без сознания до приезда скорой