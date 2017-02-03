Стало известно имя напавшего на патруль у Лувра

В настоящий момент стражи порядка продолжают исследовать телефон боевика, попытавшегося проникнуть с оружием в музей.

Полицейским удалось установить имя подозреваемого, который с оружием в руках попытался проникнуть в Лувр, после чего напал на патрульных.

Полицейские выяснили, что напавший на Лувр является 29-летним выходцем из Египта по имени Абдалла. Установить это удалось благодаря найденному на месте преступления мобильному телефону боевика

Фото: © REUTERS/Christian Hartmann

Подозреваемый является уроженцем Египта. Ему 29 лет, а его имя — Абдалла. К такому выводу пришли полицейские, которые исследовали телефон преступника.

Напомним, что сегодня мужчина, вооружённый мачете, попытался проникнуть в Лувр, однако, когда во входе ему было отказано, он напал на военный патруль около музея. В результате случившегося стражи порядка открыли по нападавшему огонь, вследствие чего мужчина получил тяжёлые ранения и был экстренно госпитализирован.