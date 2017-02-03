"МЧС России — долго ждать не приходится". Ждун поселился в Instagram спасателей

Пользователей "Инстаграма" удивил шуточный пост, который появился в официальном аккаунте МЧС России. На страничке, где сотрудники пресс-службы ведомства обычно делятся кадрами спасательных операций и ёмкими памятками о том, как не попасть в беду, поселился популярный герой мемов Ждун.

Фото опубликовано МЧС России (@mchs112) Фев 3 2017 в 6:00 PST

Как утверждают сотрудники МЧС, никто из тех, кто нуждается в помощи, не превратится в Ждуна, потому что спасатели обязательно прибудут на место вовремя.

Подписчики аккаунта российских спасателей встретили пост оживлённым обсуждением.

— А ребята в теме! — комментируют пользователи "Инстаграма".