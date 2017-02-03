"МЧС России — долго ждать не приходится". Ждун поселился в Instagram спасателей

Читайте также

"МЧС России — долго ждать не приходится". Ждун поселился в Instagram спасателей

409

Пользователей "Инстаграма" удивил шуточный пост, который появился в официальном аккаунте МЧС России. На страничке, где сотрудники пресс-службы ведомства обычно делятся кадрами спасательных операций и ёмкими памятками о том, как не попасть в беду, поселился популярный герой мемов Ждун.

Как утверждают сотрудники МЧС, никто из тех, кто нуждается в помощи, не превратится в Ждуна, потому что спасатели обязательно прибудут на место вовремя.

Подписчики аккаунта российских спасателей встретили пост оживлённым обсуждением.

— А ребята в теме! — комментируют пользователи "Инстаграма".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!