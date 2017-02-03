CША закупили F35 у Locheed Martin со скидкой в 7%

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С компанией Locheed Martin, которая производит самолёты F35, была достигнута договорённость о закупке самолётов со скидкой в 7%. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга.

#WHPressBriefing: Deal was reached w/ Lockheed Martin for new planes, totaling $155 million savings for US taxpayers — CBS 21 News (@CBS21NEWS) 3 февраля 2017 г.

Как сообщается, таким образом удалось сохранить $155 миллионов американских налогоплательщиков.