CША закупили F35 у Locheed Martin со скидкой в 7%

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CША закупили F35 у Locheed Martin со скидкой в 7%

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Фото: Twitter

С компанией Locheed Martin, которая производит самолёты F35, была достигнута договорённость о закупке самолётов со скидкой в 7%. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга.

Как сообщается, таким образом удалось сохранить $155 миллионов американских налогоплательщиков.

Это ещё одна большая победа для американских налогоплательщиков, которой добился президент,

заявил Шон Спайсер.

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