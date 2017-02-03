В приёмной детского омбудсмена в Ярославле висит фото "Сталин и Мамлакат"

На потрете изображён государственный деятель на встрече с бурятской девочкой Гелей Маркизовой в 1936 году. Впоследствии фото часто распространялось в качестве символа счастливого советского детства.

Фото: Facebook

В Ярославле председатель общественного движения в защиту Петропавловского парка Елена Богданова, придя на приём к детскому омбудсмену Михаилу Крупину, в помещении, где сидит секретарь, фото Иосифа Сталина с девочкой, которое носит название "Сталин и Мамлакат".

Как сообщила Елена Богданова в разговоре с Лайфом, размещение изображения можно было воспринять как часть неоднозначной социальной политики.

Я была, честно говоря, шокирована. Возник вопрос: у нас такая социальная политика, теперь можно отбирать детей у родителей? Я восприняла это так, заявила Елена Богданова, общественный деятель.

По словам Елены Богдановой, ей не совсем понятно размещение подобных фотографий в государственных учреждениях.

На фотографии, сделанной в 1936 году, изображена бурятская девочка Геля Маркизова. На встрече с государственным деятелем она протянула ему букет цветов со словам: "Эти цветы дарят вам дети Бурят-Монголии".

Впоследствии изображение было широко растиражировано как символ благодарности за счастливое советское детство.