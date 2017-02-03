В Томске на производственном предприятии произошёл пожар, трое пострадали

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В Томске на производственном предприятии произошёл пожар, трое пострадали

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По словам источника, двое госпитализированы, третья пострадавшая от дополнительной медпомощи отказалась.

В Томске  сотрудники МЧС работают на месте возгорания на производственном предприятии по улице Ижевской. По предварительным данным, обрушилась часть здания цехов.

Как сообщается, в результате возгорания пострадало три человека. Двое из них госпитализированы, третья пострадавшая от дополнительной медицинской помощи отказалась. 

— Двое пострадавших находятся в больнице, ещё одна женщина от госпитализации отказалась. По предварительным данным, в здании больше людей нет, — добавил источник.

По информации МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тысячи кв. м. На месте продолжают работать сотрудники. 

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