В Томске на производственном предприятии произошёл пожар, трое пострадали

В Томске сотрудники МЧС работают на месте возгорания на производственном предприятии по улице Ижевской. По предварительным данным, обрушилась часть здания цехов.
Как сообщается, в результате возгорания пострадало три человека. Двое из них госпитализированы, третья пострадавшая от дополнительной медицинской помощи отказалась.
— Двое пострадавших находятся в больнице, ещё одна женщина от госпитализации отказалась. По предварительным данным, в здании больше людей нет, — добавил источник.
По информации МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тысячи кв. м. На месте продолжают работать сотрудники.
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