Пассажира высадили в аэропорту Новосибирска из-за конфликта с бортпроводником

В Новосибирске транспортные полицейские проводят проверку в отношении авиапассажира, нарушившего общественный порядок на борту самолёта, летевшего в Сургут.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступила информация о том, что на борт прибывшего на дозаправку воздушного судна сообщением Камрань — Толмачёво — Сургут требуются полицейские по причине неадекватного поведения одного из пассажиров, — сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть. Выяснилось, что пассажир вступил в конфликт с бортпроводником.

В настоящее время мужчина направлен на проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении дела об административном производстве в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов