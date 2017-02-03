Госдеп: В связи с указом Трампа было аннулировано менее 60 тысяч виз

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Госдеп: В связи с указом Трампа было аннулировано менее 60 тысяч виз

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Как сообщает AP со ссылкой на ведомство, эти цифры противоречат данным, представленным ранее генеральным консулом.

С момента подписания президентом США Дональдом Трампом указов, касающихся ужесточения миграционной политики страны, было аннулировано менее 60 тысяч виз. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Как сообщает AP, приведённые цифры не соответствуют данным, которые ранее представил генеральный консул США. Как ранее передавали СМИ, было аннулировано около ста тысяч виз.

Напомним, в соответствии с указом Трампа запрещается въезд новых мигрантов в страну на 120 дней, а прибывающим из Сирии въезд запрещён на неопределённый срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи стран с преобладающим мусульманским населением сроком на 90 дней.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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