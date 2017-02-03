Трамп подписал указ о реформе Уолл-стрит

Президент США Дональд Трамп заявил, что закон о финансовой реформе, который Барак Обама подписал в 2010 году, требует радикальных изменений, сообщает The Hill. В связи с этим новый глава Белого дома подписал два указа.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, первый из них должен "защитить рост и уверенность потребителя". Второй — указ по закону Додда — Франка, который "является настоящей катастрофой".

— Мы серьёзно пересмотрим закон Додда — Франка. У меня так много друзей, у которых отличный бизнес, но они не могут взять кредит, потому что банки им отказывают, руководствуясь этим законом, — отметил президент США.

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