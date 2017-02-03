Садальский о запрете въезда на Украину: Улетаю на заработки в другие страны

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Садальский о запрете въезда на Украину: Улетаю на заработки в другие страны

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СБУ Украины приняла такие меры в связи с "антиукраинскими настроениями, которые актёр проявлял в течение трёх последних лет".

Актёру Станиславу Садальскому, у которого было запланировано выступление в Академическом русском драматическом театре в Одессе, Службой безопасности Украины был запрещён въезд в страну в связи с "антиукраинскими настроениями, которые он проявлял в течение трёх последних лет". Фото документа актёр разместил на странице своего блога.

В тексте документа сообщается, что въезд в страну также запрещён актрисе Татьяне Васильевой.

Актёр, являющийся украинцем по матери, выразил сожаление в связи с действиями СБУ, однако посоветовал сам себе "не оборачиваться".

Не оборачивайся назад, ты уже не идёшь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну...

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Станислав Садальский о запрете въезда на Украину.

Фото: © РИА "Новости"/Евгений Одиноков

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