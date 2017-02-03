Емельяненко может заключить контракт с клубом "Ахмат"

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил желание подписать контракт с клубом "Ахмат" и выступать в Лиге WFCA. Данный факт Лайфу подтвердил глава Чеченской Республики. Рамзан Кадыров заявил, что клуб рассмотрит вариант подписания контракта с Емельяненко.

Боец ММА прибыл в Грозный на турнир WFCA 33. Во время церемонии взвешивания спортсменов Емельяненко рассказал, что приехал в Чеченскую Республику не только посмотреть на бои.

— Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили. Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с "Ахматом" контракт на дальнейшее выступление. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает всё большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене, — отметил Емельяненко.