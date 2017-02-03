Прокуратура Чечни просит завести дело на блогера Мэддисона за ролик о Коране

Прокуратура Чеченской Республики просит возбудить уголовное дело против известного видеоблогера Ильи Давыдова (Мэддисона) за его ролик "Шутка про Коран", распространившийся в Сети. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

— Выступая перед публикой, Давыдов иронизирует над Кораном и в завершение своего выступления указывает, что это Библия, — сообщается на сайте Прокуратуры ЧР. — Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к исламу и христианству.

Прокуратура республики направила в региональное СУ СК РФ материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Давывода по статье "Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершённые публично". Кроме того, подготовлено заявление в суд о признании видеоматериала экстремистским.

Фото: © РИА "Новости"/Наталья Селиверстова