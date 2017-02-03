Олланд: Атака на патруль у Лувра носила террористический характер

По словам прокурора Парижа, произошедшее было терактом. Он также подтвердил, что антитеррористическая прокуратура приступила к расследованию нападения по нескольким статьям.

Нападение на военный патруль у Лувра, без сомнения, носит террористический характер, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

Как сообщает CBS News со ссылкой на слова главы государства, в данный момент ситуация находится полностью под контролем, однако в целом угроза для Франции сохраняется.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение на военный патруль у Лувра носило террористический характер. В данный момент ситуация полностью под контролем

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По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, произошедшее было терактом. Он также подтвердил, что антитеррористическая прокуратура приступила к расследованию нападения по нескольким статьям.

Напомним, сегодня у музея на представителей патруля было совершено нападение. По данным полиции, нападавшим являлся 29-летний выходец из Египта. Мужчина был госпитализирован после того, как солдат открыл огонь на поражение.

Как сообщает французское издание Rfi, нападавший был вооружён двумя мачете длиной в 40 см. Их он приобрёл несколько дней назад неподалёку от места преступления за более чем 600 евро.

Фото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев