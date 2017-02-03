СМИ: Иванка Трамп не дала отцу подписать указ о дискриминации ЛГБТ

Иванка Трамп и её супруг Джаред Кушнер добились того, чтобы на стол президента США не попал проект указа, который бы отменил решение Барака Обамы о запрете дискриминации ЛГБТ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным СМИ, речь идёт о неофициальном черновике документа, который бы отменял указ 2014 года, запрещавший дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на работе. Однако источники в Белом доме отмечают, что черновик содержал "некоторые идеи" по этому вопросу и вряд ли мог быть подписан Трампом.

Издание добавляет, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер ранее выступали с поддержкой прав ЛГБТ.

Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque