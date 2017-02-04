Иран примет ответные меры на новые санкции США

Ранее американское Министерство финансов сообщило о введении дополнительных мер в отношении 13 физических лиц и 12 организаций, связанных с Тегераном.

Иран введёт юридические ограничения в ответ на введённые США новые санкции. Как сообщает Reuters, они "затронут американских физических лиц и организации, оказывающих содействие региональным террористическим группировкам".

Напомним, в пятницу США объявили о введении санкций в отношении 13 физических лиц и 12 организаций, связанных с Тегераном. Ранее Иран провёл ракетное испытание.

— Новые санкции противоречат обязательствам США и резолюции 2231 Совбеза ООН, которые подтверждают ядерное соглашение, достигнутое между Ираном и "шестёркой", — сказал министр иностранных дел Ирана.

По его словам, Тегеран отреагирует должным образом на любые действия США, направленные на государственные интересы Ирана.

— В качестве ответных мер Иран введёт юридические ограничения в отношении некоторых американских физлиц и организаций, которые помогали региональным террористическим группировкам и снабжали их, — заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев