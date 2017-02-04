На антиправительственный митинг в Румынии вышло около 150 тысяч человек

Около 150 тысяч человек собрались перед зданием правительства Румынии на протест против решения амнистировать осуждённых по обвинению в коррупции. По данным местных СМИ, несколько улиц Бухареста перекрыто.
Day 4 of the #romaniaprotest against the decriminalisation of #corruption! People are out again to protect #democracy & #ruleOfLaw pic.twitter.com/BKd7ikkMgV— Sabina Ciofu (@SabinaCiofu) 3 февраля 2017 г.
Напомним, накануне на антиправительственные митинги вышло более 200 тысяч человек. Они протестуют против изменений в Уголовном кодексе, предусматривающих декриминализацию должностных преступлений.
Однако организаторы протестов заявляют, что наиболее массовые акции впереди и обещают устроить "самый массовый в истории страны митинг" в воскресенье.
Фото: © REUTERS/Stoyan Nenov
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