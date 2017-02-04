На антиправительственный митинг в Румынии вышло около 150 тысяч человек

Около 150 тысяч человек собрались перед зданием правительства Румынии на протест против решения амнистировать осуждённых по обвинению в коррупции. По данным местных СМИ, несколько улиц Бухареста перекрыто.

Напомним, накануне на антиправительственные митинги вышло более 200 тысяч человек. Они протестуют против изменений в Уголовном кодексе, предусматривающих декриминализацию должностных преступлений.

Однако организаторы протестов заявляют, что наиболее массовые акции впереди и обещают устроить "самый массовый в истории страны митинг" в воскресенье.

Фото: © REUTERS/Stoyan Nenov