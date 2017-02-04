СК начал проверку по факту госпитализации Кара-Мурзы-младшего

В 2015 году после госпитализации в образцах крови публициста обнаружили многократное превышение нормы содержания металлов, однако добиться возбуждения уголовного дела адвокатам не удалось.

Следственный комитет назначил проверку по факту госпитализации публициста Владимира Кара-Мурзы — младшего. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

СК начал проверку по факту госпитализации Владимира Кара-Мурзы — младшего. Накануне публицист попал в больницу в критическом состоянии

Накануне 35-летнего публициста доставили в столичную больницу в критическом состоянии с диагнозом: нестабильная стенокардия, после чего перевели в отделение кардио-, а затем общей реанимации.

По словам юриста, врачам на данный момент неизвестны причины наступившего критического состояния.

Владимир опять лежит в реанимации со сходными симптомами неясной врачам природы, адвокат Вадим Прохоров о госпитализации Владимира Кара-Мурзы — младшего.

Напомним, что в 2015 году Кара-Мурза-младший был госпитализирован в больницу с симптомами отравления. В его анализах, взятых на третий день после ухудшения самочувствия, обнаружили многократное превышение нормы содержания металлов, однако добиться возбуждения уголовного дела адвокатам не удалось.

— После первого отравления в 2015 году мы с Владимиром сразу после последнего возвращения в Россию обращались в СКР с заявлением о преступлении. Владимир тогда написал в своём заявлении, что считает случившееся намеренным отравлением — неудавшейся попыткой убийства, — заявил адвокат.