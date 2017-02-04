Могерини и Лавров договорились встретиться в ближайшие недели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ходе телефонного разговора договорились о встрече в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

Отмечается, что глава российского МИД проинформировал Могерини о прошедших в Астане переговорах по Сирии. Кроме того, стороны обсудили обострение конфликта на востоке Украины.

В этой связи европейский министр подчеркнула необходимость "полного осуществления минских соглашений" и немедленного прекращения боевых действий.

Фото: © РИА "Новости"/Артём Житенев