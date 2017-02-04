Советник Трампа сослалась на выдуманный теракт, чтобы оправдать указ о мигрантах

Советник президента США Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу MSNBC попыталась оправдать миграционную политику Дональда Трампа "бойней в Боулинг Грин", которую, по её словам, устроили террористы-мигранты в штате Кентукки в 2011 году.

Однако американским СМИ не удалось найти информацию об этом теракте. Единственные найденные данные, относящиеся к этому году и населённому пункту, — арест двух иракцев, которых обвинили в попытках отправить деньги и оружие в Ирак для "Аль-Каиды"*.

Позже советница принесла извинения, признав свою ошибку. Однако фраза "резня в Боулинг Грин" уже стала трендом в "Твиттере". Пользователи соцсетей считают, что Конуэй распространяет "альтернативные факты".

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.

Фото: © REUTERS/Yuri Gripas