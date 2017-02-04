СМИ: Выходные Трампа во Флориде могут обойтись бюджету в три миллиона долларов

По словам главы консервативной организации Judicial Watch, президенту стоит рассмотреть такой вариант, как резиденция Camp David в Мэриленде, в которую на протяжении многих лет бывшие главы государства приезжали на каникулы и официальные встречи.

Выходные президент США Дональд Трамп проведёт в поместье в Мар-а-Ларго, Флорида, где у него запланировано несколько телефонных переговоров и встреч.

Дональд Трамп решил провести выходные в поместье во Флориде. По данным СМИ, президентские каникулы могут обойтись в 3 млн долларов

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Как сообщают СМИ, в 2013-м бывший президент США Барак Обама совершил похожую поездку в "Зимний Белый дом", стоимость её составила около 3,6 миллиона долларов.

По данным Politico, в ходе избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал высокую стоимость президентских каникул и выходных, однако, несмотря на обещания "не тратить много на выходные", стоимость его поездки во Флориду, похоже, составит около трёх миллионов долларов.

— Я надеюсь, что он задумается над стоимостью и подумает над тем, можно ли как-то сэкономить, — заявил глава консервативной организации Judicial Watch Том Фиттон.

По его словам, президенту стоит рассмотреть такой вариант, как резиденция Camp David в Мэриленде, в которую на протяжении многих лет бывшие президенты США приезжали на каникулы и официальные встречи.