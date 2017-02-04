Кандидат на пост посла США в ЕС предрёк выход из союза ещё двух стран

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Кандидат на пост посла США в ЕС предрёк выход из союза ещё двух стран

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Тед Маллох, который считается претендентом на пост посла США в ЕС, предрёк распад союза. Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel, которое будет опубликовано 4 февраля.

Он отметил, что выход Великобритании из ЕС является первым шагом. По его мнению, союз могут покинуть ещё два государства. Кроме того, по словам Маллоха, намечаются кардинальные изменения в отношениях США и Европы.

— С точки зрения США, лучше работать со странами ЕС по отдельности в двустороннем формате. От этого США только выигрывают, — заявил кандидат на пост посла.

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

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