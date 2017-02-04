Эминем записал трек, в котором обозвал Трампа

Американский рэп-исполнитель Эминем в композиции No Favors ("Никаких одолжений") своего нового альбома обозвал президента США Дональда Трампа и заявил, что "потопит всю его шайку".

Напомним, выход альбома исполнитель анонсировал ещё в октябре.

— Я против, ни одно государство не выдержит диктатора. Трамп — с***! Я потоплю всю эту шайку! Эминем в своей новой песне о президенте США.

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В октябре члены британской рок-команды Franz Ferdinand также высказали своё негативное мнение о республиканце с помощью песни. Припев их трека Demagogue ("Демагог") посвящён "тем самым пальцам, которыми он хватает за гениталии" — "они могут оказаться на ядерной кнопке", предупредили исполнители.